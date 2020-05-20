انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” يودي بحياة طفل شرق دير الزور

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل دون سن الـ 18، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة خشام الواقعة بريف دير الزور الشرقي، وذلك أثناء عمله في رعي المواشي.

وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 288 بينهم 65 مواطنة و82 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.