انفجار لغم من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” يتسبب بمقتل وجرح 5 من عناصر النظام في بادية حمص

انفجر لغم أرضي من مخلفات خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بمجموعة عناصر من قوات النظام، أثناء قيامهم بعملية تمشيط للبحث عن خلايا التنظيم، في منطقة وادي أبيض، ببادية السخنة شرقي حمص، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر قوات النظام، وإصابة اثنين آخرين، في حين تواصل قوات النظام وبشكل يومي عمليات التمشيط في البادية السورية بحثًا عن خلايا التنظيم، حيث يعتمد التنظيم على سياسة زرع الألغام وتبديل مواقعه بشكل متكرر في عموم مناطق انتشاره في البادية السورية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” شن هجوماً فجر يوم الجمعة على مواقع ونقاط لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة فيضة ابن موينع ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، دارت اشتباكات على إثره واستخدمت قوات النظام القذائف الصاروخية في محاولة لصد الهجوم، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 5 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لمقتل اثنين من عناصر التنظيم، فيما وثق المرصد السوري مقتل 7 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم ضابط برتبة عميد، في هجوم مباغت لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية السخنة الواقعة بأقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع دير الزور، كما خسر التنظيم 3 من عناصر في العملية المباغتة، وذلك في إطار النشاط التنظيم المتواصل في البادية وعودة تصاعد عملياته على الرغم من التصعيد الجوي الروسي.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1450 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ150 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 968 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.