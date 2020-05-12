انفجار لغم يودي بحياة عنصر من القوات الرديفة للنظام في بادية الميادين

انفجر لغم أرضي في منطقة فيضة ابن موينع في بادية الميادين شرق دير الزور، ما تسبب بمقتل عنصر من الدفاع الوطني الرديفة لقوات النظام.

وشهدت منطقة البادية السورية تزايدا لنشاط عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في استهداف قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 521 قتيل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 182 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.