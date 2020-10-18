انفجار مجهول ضمن مناطق تواجد الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: دوى انفجار ضخم مجهول، اليوم، في مناطق تواجد “المليشيات الإيرانية”، في بلدة الصالحية بريف دير الزور الشرقي، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة، فيما لا تزال الأسباب مجهولة حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقتل اثنين من مقاتلي “لواء العباس” التابع للحرس الثوري الايراني، جراء انفجار لغمين اثنين بمجموعة من اللواء ضمن بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى إصابة نحو 7 مقاتلين بالانفجارين أيضاً.