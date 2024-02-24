انفجار مجهول في إدارة التركيبات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية قرب الطبقة بريف الرقة

محافظة الرقة: سمع دوي انفجار عنيف داخل إدارة المركبات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بالقرب من سد الفرات على أطراف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، دون معرفة سبب الانفجار حتى اللحظة ما إذا كان استهداف أو انفجار داخلي لسبب آخر، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية.

وفي 22 كانون الثاني الفائت، قتل 5 مسؤولين عسكريين من قوات سوريا الديمقراطية جراء انفجار سيارة عسكرية محملة بألغام متفجرة في إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، قرب سد الطبقة بريف الرقة الغربي.