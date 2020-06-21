انفجار مجهول في مستودع ذخيرة سابق لـ”قسد” في الرميلان

دوى انفجار عنيف في مدينة الرميلان شمال شرق الحسكة، نتيجة انفجار مجهول في مستودع ذخيرة قديم كان يتبع لـ”قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأصيب مدني يعمل سائقا لصهريج نفط بجروح، اليوم، نتيجة انفجار عبوة ناسفة على “طريق الخرافي”، جنوب مدينة الشدادي بريف الحسكة الشرقي.

ورصد المرصد السوري أمس، اغتيال عنصر سابق في صفوف “قسد”، من قبل مسلحان يرجح أنهما من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك بإطلاق النار عليه أمام منزله في قرية الجرذي الغربي بريف دير الزور.