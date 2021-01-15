انفجار مجهول يضرب مناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار منطقة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي، والتي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجار الذي جرى تحديداً في قرية الطيبة قرب مدينة الميادين، لكنه أسفر عن تدمير محال تجارية، بالإضافة لتضرر منزل، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المنزل المتضرر كان تنظيم “الدولة الإسلامية” قد استولى عليه إبان سيطرته على المنطقة وحوله إلى مركز تصنيع عبوات ناسفة وألغام. يذكر أن الانفجار المجهول تزامن مع تحليق طائرة مسيرة مجهولة أيضاً في أجواء المنطقة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، عمدت خلال الساعات الفائتة إلى إعادة الانتشار ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، حيث أعادت الميليشيات الانتشار ضمن مدينة دير الزور بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرقي المحافظة، بعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق آنفة الذكر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن قسم من المليشيات انتشروا ضمن أحياء سكنية تخوفاً من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، والقسم الآخر انتشروا بمواقع تابعة لهم.