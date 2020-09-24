انفجار مفخخة لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار دراجة نارية لحظة مرور سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة “الصور” بريف دير الزور الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وعلم المرصد السوري، بأن مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة نقطة لـ”الدفاع الذاتي” في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، لتقوم بعدها قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ حملة دهم وتفتيش للمنازل القريبة من النقطة، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية.