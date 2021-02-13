انفجار من مخلفات الحرب في ريف درعا الغربي يتسبب بمقتل طفل وإصابة شخص آخر بجراح

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل دون سن 18، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، بالقرب من مدينة طفس بريف درعا الغربي، كما أدى الانفجار لإصابة شخص آخر كان برفقة الطفل.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 431 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 143 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.