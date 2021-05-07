انفجار من مخلفات الحرب يتسبب باستشهاد طفلين في الغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، داخل أحد المنازل المهجورة، في منطقة الأفتريس ضمن القطاع الأوسط من غوطة دمشق الشرقية، ما أسفر عن استشهاد طفلين أثناء قيامهم باللعب داخل المنزل.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 522 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و165 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.