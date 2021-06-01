انفجار من مخلفات الحرب يودي بحياة طفل بريف عين العرب (كوباني)

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب السورية، في قرية كرك بريف عين العرب (كوباني) شرقي حلب، حيث كان الطفل يقوم برعي المواشي في المنطقة أثناء الانفجار، وهو -أي الطفل- من أهالي محافظة حمص. وكان شخص قتل قبل أسبوع إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق أثناء قيامه بجني محصول “المحلب” في المزارع المحيطة ببلدة البارة في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 532 شخصاً، بينهم 77 مواطنة و169 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 126 شخصاً بينهم 47 مواطنة و6 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.