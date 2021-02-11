انفجار يستهدف آلية تابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبيل منتصف الليل، انفجار عبوة لاصقة بسيارة تابعة “لمؤسسة الإسكان” التابعة بدورها للإدارة الذاتية، وذلك في حي الناصرة ضمن مدينة الحسكة، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية، ونشر المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، أن قوات النظام، أوقفت توريد الأفران الواقعة ضمن المناطق والأحياء الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” بمادة الطحين في مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك عقب الأحداث والتوترات التي حصلت بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

المرصد السوري نوه في الرابع من الشهر الجاري، إلى أن الأحياء والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي تشهد حركة طبيعية، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة، حيثُ تسمح قوى الأمن الداخلي “الأسايش” للمدنيين بالتنقل بين الأحياء الخاضعة لسيطرتها والأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في الحسكة والقامشلي، ولا صحة لما تروج له وسائل إعلام النظام حول منع “الأسايش” إدخال الطحين إلى أحياء النظام، يأتي ذلك بعد انتهاء الخلاف والتوتر بين الطرفين بوساطة روسية في الثاني من فبراير الجاري، إذ نشر المرصد السوري حينها، بأن عمليات فتح الطرقات التي أُغلقت قبل 23 يوماً بعد حصار الأسايش لمناطق النظام مستمرة، حيث أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، عمدت يوم الثلاثاء المنصرم إلى إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى “حي الطي” أبرز الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة القامشلي، وذلك بعد إغلاق الطرقات وإطباق الحصار عليه منذ 23 يوماً، حيث جرى السماح للمدنيين بالتنقل عبر السيارات وعادت الحركة المرورية للمنطقة، تزامناً مع البدء بفتح طرقات كانت قد أغلقتها الأسايش في مدينة الحسكة ضمن منطقة “المربع الأمني”