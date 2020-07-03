انفجار يستهدف آلية لـ “قوات سوريا الديمقراطية” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة في قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي، وذلك أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل عثرت قوة في قسد على عبوتين ناسفتين آخرتين ضمن منطقة التفجير الأول، وقامت بتفكيكها، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، عملية اغتيال جديدة ضمن مناطق نفوذ “قوات سوريا الديمقراطية”، حيث قتل عنصر في قسد، جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وذلك في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 534 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 176 مدنيا، من بينهم 14 طفل و8 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 354 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.