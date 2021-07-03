انفجار يستهدف سيارة عسكرية لقوات النظام قرب الجولان المحتل بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية مزودة برشاش ثقيل تابعة لقوات النظام، أثناء مرورها في بلدة الجبيلية في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، مما أدى إلى إصابة العناصر الذين كانوا ضمن السيارة.

وفي 27 يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وقوع عملية اغتيال جديدة في المحافظة، طالت هذه المرة “مختار” بلدة غدير البستان الواقعة قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة، وذلك من خلال استهدافه بالرصاص أمام منزله من قبل مسلحين مجهولين إلى الآن، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور.

وكان المرصد السوري أشار في 25 الشهر المنصرم، إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة قاضي سابق في محكمة أمن الدولة التابعة للنظام ومحكمة الجنايات حالياً، في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل ابنه وهو محامي، وجرح اثنين آخرين من أبناءه كانا برفقته.