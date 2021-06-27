انفجار يستهدف سيارة عسكرية للجيش الوطني في مدينة الباب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “درع الفرات”، انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للجيش الوطني الموالي للحكومة التركية، في حارة البوغزال ضمن مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك صباح اليوم الأحد، ما أدى لمقتل شخص شخص وإصابة طفل بجراح بالإضافة لحدوث أضرار مادية.

ونشر المرصد السوري في 14 الشهر الجاري، أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة شخص في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشرقي، ما أدى لإصابة سائقها بجراح خطرة، وهو صاحب محل لصرافة العملات، وأشار المرصد السوري في السابع من الشهر الجاري، إلى انفجار في مدينة الراعي الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، نتيجة عبوة ناسفة، انفجرت ضمن السوق الشعبي في المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم طفل، جراح بعضهم خطيرة.