انفجار يستهدف سيارة لمخابرات “أمن الدولة” التابعة للنظام السوري بريف درعا الشمالي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار بلدة جاسم بريف درعا الشمالي يعد ظهر اليوم الأربعاء، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة على طريق جاسم – تل السمن أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة لاستخبارات “أمن الدولة”، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل قتل عنصر آخر من الاستخبارات العسكرية متأثرا بجراحه جراء الانفجار الذي حدث بدرعا البلد يوم أمس، ليرتفع تعداد القتلى إلى 3، حيث كان عنصران يعملان لصالح شعبة المخابرات العسكرية في درعا، قتلا أمس إثر انفجار مجهول داخل منزل في حي الجمرك في درعا البلد، يذكر أن القتيل الأخير شقيق مصطفى الكسم القيادي السابق لدى الفصائل والذي بات في صفوف “الأمن العسكري” عقب “التسويات”

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 579، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 383، وهم: 103 مدنيا بينهم 12 مواطنة و11 طفل، إضافة إلى 181 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و60 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و19 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 19 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.