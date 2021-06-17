انفجار يستهدف “عضو لجنة المصالحة” قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة “عضو لجنة المصالحة” في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان المحتل، ما أدى لإصابته بجراح، نُقل على إثرها المشفى، يذكر أن المصاب كان من قيادات المعارضة سابقاً في المنطقة قبل أن يجري تسويات ومصالحات، وأشار المرصد السوري في التاسع من الشهر الجاري، إلى انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قرية نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع الجولان المتحل، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق في الرابع من الشهر الجاري، مقتل أحد العاملين مع الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني، متأثراً بجراح أصيب بها مساء أمس الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة في قرية المعلقة بريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، كما أصيب اثنين آخرين في الاستهداف.