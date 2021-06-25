انفجار يستهدف قاضي في محكمة الجنايات التابعة للنظام يسفر عن مقتل وجرح ثلاثة من أبناءه قرب الجولان المحتل

محافظة القنيطرة: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قاضي سابق في محكمة أمن الدولة التابعة للنظام ومحكمة الجنايات حالياً، في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، مما أدى إلى مقتل ابنه وهو محامي، وجرح اثنين آخرين من أبناءه كانا برفقته.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس إلى مقتل عنصر وإصابة آخر، يعملان لصالح فرع الأمن العسكري في سعسع بريف القنيطرة، أثناء مداهمة مجموعة من عناصر “الفرع” لمنزل في قرية ممتنة، حيث فتح شخص في المنزل يرجح أنه صاحب المنزل، النار على العناصر بشكل مباشر.