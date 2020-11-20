انفجار يستهدف قيادي بارز ضمن قوات “الدفاع الوطني” في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بسيارة تقل قيادي بارز ضمن صفوف قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية، ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفر الانفجار عن إصابة القيادي بجروح خطيرة، جرى نقله إلى مشافي العاصمة دمشق، وينحدر القيادي من مدينة حرستا بريف دمشق، وسبق أن سلم عدد كبير من الشبان ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل من أبناء المدينة للأفرع الأمنية التابعة للنظام، وتربطه علاقة وطيدة بكبار تجار المخدرات التابعين لـ”الفرقة الرابعة” التي يترأسها شقيق رأس النظام السوري “ماهر الأسد”.

ونشر المرصد السوري في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى استهداف متعاون مع أجهزة النظام الأمنية، في بلدة رنكوس ضمن القلمون الغربي بريف دمشق، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في أثناء عبوره إحدى الطرقات الفرعية في البلدة، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.