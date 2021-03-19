انفجار يستهدف قيادي ضمن الفصائل الموالية لأنقرة قرب الحدود السورية-التركية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة بسيارة قيادي ضمن فصيل “عاصفة الشمال” الموالي لتركيا، وذلك في الحي الغربي من مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة قرب الحدود السورية-التركية بريف حلب الشمالي، ما أدى لإصابته برفقة شخصين اثنين بجراح، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى سقوط صاروخ داخل الأراضي التركية قرب مدينة كيليس، مصدره مواقع القوات الكردية شمالي حلب، على صعيد متصل، قصفت القواعد التركية في ريف حلب الشمالي، محور قرية مرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، بينما سقطت قذيفتي هاون مصدرها القوات الكردية على محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.