انفجار يستهدف قيادي عسكري والناطق باسم مجلس منبج العسكري شمال شرق حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء، انفجاراً على طريق “حسن آغا” بريف منبج الغربي، ناجم عن لغم استهدف سيارة يتواجد بداخله كل من قيادي عسكري بارز، والناطق الرسمي باسم مجلس منبج العسكري، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار خلف أضرار مادية فقط، دون معلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري رصد مطلع الشهر الجاري، اشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محاور قريتي الياشلي وأم عدسة شمال غرب مدينة منبج.