انفجار يستهدف قيادي في الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، بسيارة عسكرية تابعة لقيادي في فصيل “الجبهة الشامية” بالقرب من مسجد فاطمة الزهراء، في مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشرقي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق في الثالث من الشهر الجاري، مقتل عنصرين من “الفرقة الأولى” التابعة لـ”الجيش الوطني” الموالي لتركيا، بانفجار لغم أرضي استهدف سيارة تقلهم في منطقة عرب حسن في ريف حلب الشرقي.

وأشار المرصد السوري في الثاني من آب، إلى العثور على جثة شاب مجهول الهوية مقتولًا في قرية السكرية، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة الباب شرقي حلب.

يأتي ذلك، في ظل الانفلات الأمني المتواصل في عموم الأراضي السورية، على اختلاف القوى المسيطرة عليها.