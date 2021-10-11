انفجار يستهدف مدينة منبج الخاضعة لنفوذ “مجلس منبج العسكري” شمال شرقي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الاثنين، انفجار لغم أرضي بالقرب من دوار الدلة ضمن مدينة منبج الخاضعة لنفوذ، قوات مجلس منبج العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري أشار في الثالث من الشهر الجاري، إلى أن قوات “الأسايش”، داهمت منزل أحد العناصر المنضوين في صفوفها في مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

ووفقًا للمصادر فإن عناصر “الأسايش” داهموا المنزل وعبثوا في أثاثه، واعتدوا بالضرب على أفراد عائلته، ما أدى إلى تدهور الوضع الصحي لوالدته.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن العنصر فر من مركز خدمته، وهو مطلوب لـ”الأسايش” في قضايا فساد واختطاف شخص ومطالبة ذويه بفدية مالية مقدارها 6 آلاف دولار أمريكي