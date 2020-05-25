انفجار يضرب مدينة جسر الشغور في إطار الفلتان الأمني ضمن مناطق سيطرة تحرير الشام والفصائل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دوي انفجار ضرب مدينة جسر الشغور الواقعة بريف إدلب الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بأحد المنازل المهجرة بالحارة الشمالية من المدينة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك في ظل تصاعد الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل بمحافظة إدلب والأرياف المحيطة بها.

وكان المرصد السوري نشر قبل يومين، أن أرتالاً تابعة لهيئة تحرير الشام توجهت إلى مدينة أريحا، إثر اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقنابل بين القوة التنفيذية التابعة لهيئة تحرير الشام من جهة وعائلة من المدينة من جهة أخرى، حيث قتل شخصين وأصيب آخرين نتيجة تلك الاشتباكات المستمرة حتى مساء اليوم.

على صعيد آخر، تعرض شاب، لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في منطقة إسقاط شمال مدينة سلقين، دون وقوع إصابات.