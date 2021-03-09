انفجار يضرب مدينة شمالي درعا وجريمة قتل راح ضحيتها شاب مدني بالريف الغربي للمحافظة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، انفجار عبوة ناسفة أمام مسجد بلال في مدينة الصنمين الواقعة بريف درعا الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل جرى العثور على جثة شاب مدني مقتولاً بالرصاص، وذلك على الطريق الواصلة بين بلدتي نهج والمزيريب بريف درعا الغربي، يذكر أن الشاب من أبناء درعا البلد بمدينة درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 952 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 617، وهم: 175 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 277 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و115 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.