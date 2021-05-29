انفجار يضرب منطقة المربع الأمني التابع للنظام في مدينة درعا

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من محافظة درعا، انفجار عبوة ناسفة خلال الساعات الفائتة قرب “شعبة التجنيد” ضمن منطقة المربع الأمني في مدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما جرى تفكيك عبوة ناسفة أخرى كانت معدة للتفجير في المنطقة، من قبل “فرق الهندسة” التابعين لأجهزة النظام الأمنية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1083 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 743، وهم: 208 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 345 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.