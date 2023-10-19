انفجار عبوة ناسفة في طريق سيارة للمخابرات العسكرية.. واشتباكات مسلحة بين فصائل محلية في الصنمين بريف درعا

انفجار عبوة ناسفة في طريق سيارة للمخابرات العسكرية.. واشتباكات مسلحة بين فصائل محلية في الصنمين بريف درعا

محافظة درعا: انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الطريق العام في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية تابعة للمخابرات العسكرية دون إصابتها ولم ترد معلومات عن وجود خسائر

وفي السياق، اندلعت اشتباكات مسلحة بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس بين فصائل محلية بسبب خلافات داخلية في مدينة الصنمين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 417 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 337 شخصا، هم:

– 118 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.