انفجار لغم أرضي يودي بحياة طفل في بلدة بريف سلمية شرقي حماة

محافظة حماة: فارق طفل 15 عاماً حياته إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب جنوب بلدة تلعدا بريف سلمية الشمالي شرقي حماة.

وبذلك، يرتفع إلى 16 بينهم 15 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 25 شخص، من ضمنهم سيدة و22 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 9 بينهم 8 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح