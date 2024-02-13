انفجار لغم من مخلفات الحرب يودي بحياة مواطن خلال عمله في الريف الحموي

محافظة حماة: استشهد مواطن من أهالي مدينة سلحب بريف حماة الغربي، إثر إنفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة كرناز شمالي حماة، خلال عمله بحراثة أحد الأراضي بواسطة جرار زراعي.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية تخلف ضحايا وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 9 أطفال ورجل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 24 شخص، من ضمنهم سيدة و21 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال ورجل وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 4 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح