انفجار مقذوف من مخلفات تدريبات “التحالف الدولي” يودي بحياة طفلين ويصيب ثالث بمحيط قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

محافظة الحسكة: فارق طفلان حياتهما وأصيب ثالث بجروح بليغة، إثر انفجار مقذوف من مخلفات تدريب قوات “التحالف الدولي” في قرية المسعودية بريف تل بيدر شمالي الحسكة، خلال رعيهم الأغنام بمحيط القاعدة آنفة الذكر.

وبذلك، يرتفع إلى 15 بينهم 14 طفل تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة25 شخص، من ضمنهم سيدة و22 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 8 بينهم 7 أطفال وأصيب 17 بينهم سيدة و14 طفل.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 7 أطفال وأصيب 8 أطفال آخرين بجراح