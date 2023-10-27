انفجارات في قاعدة “التحالف الدولي” بمنطقة خراب الجير بريف الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجارات عنيفة دوت في قاعدة “التحالف الدولي” في منطقة خراب الجير بناحية كوجرات بريف المالكية شمالي الحسكة، يرجح بأنها استهداف للقاعدة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إلى أن الاستهداف الذي تعرض لها محيط شركة زراعية في قرية زغات بريف المالكية/ ديريك في الحسكة، قبل قليل، ناجم عن ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة انتحارية نوع “درون”، أطلقتها القوات التركية، ما أدى إلى مقتل قيادي في “قسد”.