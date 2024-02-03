انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب يودي بحياة طفل في قرية بريف منبج

محافظة حلب: فارق طفل 13 عاماً حياته، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية جب أبيض بريف منبج شرقي حلب.

وتنتشر مخلفات الحرب على مساحات جغرافية واسعة من الأراضي السورية تخلف ضحايا وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها.

وبذلك، يرتفع إلى 8 أطفال تعداد الشهداء المدنيين الذين وثقهم المرصد السوري منذ مطلع يناير/كانون الثاني، جراء انفجار ألغام وأجسام من مخلفات الحرب السورية، بالإضافة إلى إصابة 18 شخص، من ضمنهم سيدة و15 طفل

وجاء التوزع المناطقي للشهداء والجرحى على النحو التالي:

– مناطق نفوذ النظام: استشهد 5 أطفال وأصيب 11 بينهم سيدة و8 أطفال.

– مناطق نفوذ قسد: استشهد 3 أطفال وأصيب 7 أطفال آخرين بجراح