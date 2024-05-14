انفجار مستودع ذخيرة يودي بحياة عنصرين من اللواء الثامن بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: قتل عنصران من اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام جراء انفجار مستودع ذخيرة بأحد أبنية فندق بصرى الشام، بريف درعا الشرقي، أثناء تحضيرهما للذخيرة في المبنى.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 114 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 156شخصا، هم:

– 44 من المدنيين بينهم 3 سيدات و15 طفل

– 43 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 8 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 13 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 40 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 من المتعاونين مع “حزب الله” اللبناني

– 1 مجهول الهوية