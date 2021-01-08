انقطاع التيار الكهربائي عن كامل منطقة تل تمر بريف الحسكة جراء القصف التركي على محيط محطة الكهرباء

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات التركية قصفت محيط محطة الكهرباء المغذية لمنطقة تل تمر بريف الحسكة، مما أدى إلى خروج ثلاث خطوط “20 ك. ف” عن الخدمة وانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المنطقة.

وأشار المرصد السوري، خلال اليوم، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها تواصلان قصفهما الصاروخي على مناطق ريف تل تمر، حيث طال القصف قُرى وبلدات الكوزلية وتل اللبن وأم الخير ودردارا، ومحيط القاعدة الروسية الواقعة في منطقة المباقر شمالي بلدة تل تمر بريف الحسكة، تزامنا مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي والتركي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهيرة اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قُرى وبلدات قرب الطريق الدولي حلب – الحسكة بريف تل تمر ضمن ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.