انقطاع التيار الكهربائي يوقف محطة علوك عن ضخ مياه الشرب عن الحسكة.. القوات التركية تمنع العاملين من دخول محطة الضخ 

قطعت قوات التركية مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي مجدداً، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطة علوك بريف رأس العين، بعد زيادة عدد الآبار في المحطة، في حين تعمل الإدارة الذاتية على ايصالها بخط كهرباء جديد من مدينة الطبقة،

كما منعت القوات التركية العمال من الدخول إلى المحطة منذ أمس، دون معرفة الأسباب.

ورصد المرصد السوري في ديسمبر/كانون الأول الفائت، تشغيل “محطة علوك” ووصول مياه الشرب إلى تل تمر وخزانات المياه في منطقة “الحمة”.

كما انقطع التيار الكهربائي الذي يغذي محطة علوك،، بسبب انهيار العوازل في سد تشرين المغذي الرئيسي للمنطقة، والجدير بالذكر أنه تم تشغيل 6 آبار فقط من أصل ما يقارب 12 بئراً، وذلك بعد توقف تشغيل محطة علوك بشكل كامل لأكثر من 25 يوماً، بينما لا تزال المياه مقطوعة عن الحسكة وريفها 27 يوماً.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أنه تقوم فرق الصيانة برفقة الهلال الأحمر السوري بأعمال صيانة لمحطة علوك الواقعة ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين (سري كانييه)، وذلك بحماية من قبل القوات الروسية، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت قسد ستقوم بإيصال الكهرباء إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة مقابل ذلك.