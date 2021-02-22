أحمد طعمة: بيدرسن يحاول وضع جدول زمني للجنة الدستورية في زيارته لدمشق

دمشق – أنطاكيا – «القدس العربي»: قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إن المباحثات التي سيجريها في دمشق، ستركز على تنفيذ القرار الأممي 2254 الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا والتوصل إلى تسوية سياسية. وقال بيدرسون بعد وصوله إلى العاصمة السورية أمس الأحد إن «مباحثاتي في دمشق ستركز على القرار 2254 وهناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري».

يشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية، برعاية بيدرسون اختتمت اعمال جولتها الخامسة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الشهر الماضي وسط توترات وعدم توافق بين الوفود المشاركة للمعارضة والنظام والمجتمع المدني.

قال رئيس وفد المعارضة في مباحثات «أستانة» أحمد طعمة، إن زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى دمشق، ستبحث بالتأكيد على منهجية واضحة وخطة عمل محددة ووضع جدول عمل زمني للمسار الدستوري في جنيف.

وأضاف طعمة في حديث خاص لـ»القدس العربي» أنه دون أن يستجيب النظام السوري لمطالب وطروحات الأمم المتحدة، لن يحدث أي تقدم أو تغيير في عمل «اللجنة الدستورية». وحسب طعمة، فإن تقديرات المعارضة تُشير إلى أن النظام سيستمر في سياسة التعطيل، وتأتي زيارة بيدرسن لدمشق محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسار الدستوري. ولا يبدو ان مهمة بيدرسن ستكون ناجحة دون تحقيق رغبة روسية بالضغط على النظام السوري لدفعه في المضي قدماً في المسار الدستوري، وهو ما يبدو مستبعداً لحد الان.

المبعوث الأممي: محادثاتي ستركز على تنفيذ قرار وقف النار في سوريا

لكن طعمة تحدث عن دفع أممي لتنشيط المسار الدستوري، وقال: «لا نستطيع أن نتكهن بما سيؤول إليه مستقبل عمل اللجنة الدستورية، وعلينا الانتظار لنرى ما ستسفر عنه زيارة بيدرسن إلى دمشق، وعودته إلى الأمم المتحدة وعرضه لنتائج زيارة دمشق». وكان بيدرسن قد أجرى زيارة إلى موسكو، والتقى عدداً من المسؤولين فيها، قبل أن يحط الأحد في دمشق، حيث من المقرر أن يلتقي أكثر من مسؤول في النظام السوري، بهدف تحريك المفاوضات، وتحديد موعد بدء الجولة السادسة من محادثات الدستور.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي حسن النيفي، أن بيدرسن يحاول استغلال الزخم والنقاش الأخير الذي شهدته «الجولة 15» من مباحثات أستانة، حول اللجنة الدستورية لتفعيل عملها من جديد. ويقول النيفي لـ»القدس العربي» إن بيدرسن أشار خلال جولة أستانة الأخيرة إلى الإحباط نتيجة تعثر عمل اللجنة الدستورية، وأكد خلال مشاركته في الجولة أن المسار الدستوري يحتاج إلى تدخل دولي لإنعاشه، وربما تأتي زيارته إلى دمشق في هذا الصدد.

لكن النيفي استبعد في الوقت ذاته، أن يكون بيدرسن قد حصل على ما يريد من موسكو، أي تكثيف الأخيرة ضغوطها على النظام السوري لدفعه إلى الانخراط في عمل اللجنة الدستورية، والبدء بمناقشة المضامين الدستورية، وقال: إن «مصلحة روسيا تتطابق تماماً مع مصلحة النظام السوري ولا تتعارض، فموسكو مع تضييع الوقت، إلى حين تمرير مسرحية الانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام بعد أشهر، ومن ثم قد توجه نصائح للنظام بالعودة إلى المسار الدستوري كذلك لإضاعة الوقت».

وكانت الجولة الخامسة من مباحثات الدستور التي اختتمت مطلع شباط/فبراير الجاري، قد انتهت إلى فشل، بعد رفض وفد النظام السوري التزام جدول مسبق لأعمال الجولة، أي رفض الخوض في المضامين والمبادئ الدستورية، والاكتفاء بمناقشتها فقط.

المصدر: القدس العربي