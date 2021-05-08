بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية.. قوات النظام تصعد من قصفها على منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار القصف البري بوتيرة عنيفة ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام منذ ساعات الصباح الأولى، بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي، والفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل ومناطق أخرى قي جبل الزاوية بريف إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، استهداف فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” لمواقع قوات النظام في محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية، وسط استهدافات متبادلة شهده المحور بالأسلحة الرشاشة، كما قصفت قوات النظام مناطق في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس مقتل 2 من عناصر هيئة “تحرير الشام” جراء استهدافهم بصاروخ موجه، أثناء تواجدهم على أحد محاور القتال مع قوات النظام، في بسرطون غربي حلب، بالإضافة إلى جرح ثلاثة آخرين، تزامن ذلك مع استهداف قوات النظام، بصاروخين موجهين لسيارتين على أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، إحدى السيارات عسكرية، أسفر استهدافها عن مقتل عنصر في “تحرير الشام”، وإصابة 2 آخرين، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار أمس الجمعة إلى أن، “لواء أبو بكر الصديق” التابع لهيئة تحرير الشام، نفذ عملية تسلل والتفاف على نقاط تتمركز بها قوات من “الفيلق الخامس” المدعوم روسيًا في تلة الحراقات غربي قرية الملاجة بريف إدلب الجنوبي، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 5 من عناصر الفيلق، كحصيلة أولية، بالإضافة لسقوط نحو 11 مصابًا، كما قُتل عنصر من هيئة “تحرير الشام” وأُصيب اثنين آخرين خلال العملية.