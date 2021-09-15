بأكثر من 30 قذيفة صاروخية ومدفعية.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق نفوذ القوات الكردية شمال غربي حلب

محافظة حلب: استهدفت القوات التركية والفصائل التابعة لها بأكثر من 30 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في قرى كالوته وبرج القاص والذوق الكبير الخاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف عفرين، شمال غربي حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت مناطق في كفرانطون وارشادية الخاضعة لنفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على محوري كباشين وبرج حيدر، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت القوات التركية مناطق في قرى الكاوكلي والبوغاز والحمرة ضمن مناطق انتشار قوات مجلس الباب العسكري، بريف حلب الشمالي الشرقي، دون أنباء عن إصابات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا يوم أمس، قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق خاضعة لنفوذ “قوات مجلس منبج العسكري” بريف منبج، حيث استهدفت بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق في قرية أم عدسة ومحيط معبر أم جلود غربي منبج، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.