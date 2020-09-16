بأوامر “بعثية”.. وقفة احتجاجية للعشرات من الموالين للنظام السوري عند النقطة التركية في مورك شمالي حماة

بأوامر “بعثية”.. وقفة احتجاجية للعشرات من الموالين للنظام السوري عند النقطة التركية في مورك شمالي حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية نفذها العشرات من “الموالين” للنظام السوري أمام النقطة التركية في مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي، وذلك للمطالبة بخروج الأتراك من الأراضي السورية، رافعين صور لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الوقفة الاحتجاجية دعى إليها “حزب البعث” حيث سُربت تسجيلات صوتية تطالب “قيادات الأفرع وأمناء الفرق” التابعة للحزب والفعاليات الشعبية بالخروج في وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية، مع إلزامية اللباس المدني للحضور.