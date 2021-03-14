بأوامر من “الحرس الثوري الإيراني”.. الاستيلاء على نحو 50 منزل لمعارضين للنظام السوري ممن شاركوا في الحراك الثوري في مدينة البوكمال

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: تواصل إيران العمل على ترسيخ وجودها داخل الأراضي السورية في عمومها، وعلى وجه الخصوص ضمن المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات ابتداءًا من الميادين ووصولًا إلى مدينة البوكمال الاستراتيجية عند الحدود السورية – العراقية، فتارة تعمل على ترسيخ وجودها من خلال تجنيد الشبان ونشر “التشيع” مستغلة فقر الأهالي المتواجدين ضمن مناطق الضفة الغربية لنهر الفرات من ريف دير الزور، والخاضعة لنفوذ الإيرانيين، وتارة أُخرى تعمل على استملاك وشراء العقارات من أصحابها المهجرين إلى مناطق أُخرى من الأراضي السورية، أو متواجدين في دول اللجوء، وعلى وقع ما سبق، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة لـ “الأمن العسكري” أنذرت قاطني نحو “50” منزلًا في مدينة البوكمال، بضرورة إخلائها خلال مدة زمنية أقصاها أسبوع واحد فقط، وتعود ملكية المنازل لأشخاص معارضين للنظام السوري ممن شاركوا في الحراك الثوري ضده في بدايات الثورة السورية في آذار 2011، وهُجروا من مدينة البوكمال بعد سيطرة التنظيم عليها ومن ثم الإيرانيين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن إنذار قاطني المنازل جاء بطلب من مايسمى “مكتب الأصدقاء” التابع بشكل مباشر لـ”الحرس الثوري الإيراني”، والذي قام بدوره بإبلاغ قوات “الأمن العسكري” بتسليم البلاغات لقاطني المنازل التي ستصادر خلال الأسبوع القادم، حيث يقطن تلك المنازل أقرباء لأصحابها الأصليين.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “أبو الفضل العباس” الموالية لـ”الحرس الثوري” الإيراني استولت على محطة وقود القلعة الواقعة بمنطقة البلعوم على أطراف مدينة الميادين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عملية الاستيلاء جرت بأوامر مباشرة من قائد الميليشيا في المنطقة المدعو “عدنان السعود أبوالعباس”، حيث راجع أصحابها قائد الميليشيا، ليرد عليهم بأنه سيقوم باستئجارها منهم، وسيدفع لهم مبلغ مالي في وقت لاحق، دون أن يقوم بدفع ثمن الوقود الذي كان داخل المحطة لحظة استيلاء عناصره عليها، وينحدر “عدنان السعود” مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وكان يعمل في بيع الخضار إضافة إلى عمله مخبر لصالح الأفرع الأمنية التابعة للنظام، خلال فترة سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المدينة، ومن ثم فر هاربًا إلى العاصمة دمشق، وبعد سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على المنطقة، عاد وشكل ميليشيا “أبو الفضل العباس” في الميادين، بدعم وتمويل مباشر من “الحرس الثوري” الإيراني، وتعتبر ميليشيا “أبو الفضل العباس” من أكبر الميليشيات المحلية الموالية لإيران في منطقة الميادين شرقي دير الزور، فيما أكدت مصادر المرصد السوري، بأن القيادي له دور بارز في شراء العقارات من أصحابها في المنطقة لصالح الإيرانيين.