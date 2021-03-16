بأوامر من “المخابرات التركية”.. إغلاق مداخل ومخارج عفرين ومنع دخول الناشطين الإعلاميين إليها تزامناً مع اقتراب ذكرى السيطرة التركية على المنطقة وعيد النوروز

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، من داخل مدينة عفرين، بأن “المخابرات التركية” أمرت جميع الحواجز التابعة للفصائل الموالية لها، وحواجز القوى الأمنية والشرطة، بإغلاق مداخل ومخارج مدينة عفرين، من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الثامنة صباحاً، ابتداءاً من تاريخ 15 آذار/مارس, حتى يوم 21 آذار/ مارس الحالي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد جرى تعميم القرار على كافة الحواجز المحيطة بمدينة عفرين، بالإضافة إلى قرار بمنع دخول أي ناشط إعلامي من خارج المنطقة إلى عفرين خلال هذه الفترة، دون معرفة أسباب القرار، يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لسيطرة القوات التركية مدعومة بالفصائل الموالية لها على مدينة عفرين والنواحي التابعة لها في ريف حلب الشمالي الغربي، بالإضافة لعيد النوروز.