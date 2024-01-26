بإسناد جوي.. اعتقال شخص في عملية أمنية مشتركة بين “التحالف الدولي” و”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

بإسناد جوي.. اعتقال شخص في عملية أمنية مشتركة بين “التحالف الدولي” و”قسد” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: نفذت قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة “قسد” عملية إنزال جوي، خلال الساعات الفائتة، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، أسفرت العملية عن اعتقال شخص، تزامنا مع تحليق الطيران المروحي التابع لـ “التحالف” في أجواء البلدة.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المعتقل من نازحي بلدة بقرص الخاضعة لنفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية لها، ويعمل في مجال الصرافة، حيث يملك مكتب حوالات في البلدة، وجرى مصادرة أجهزة اللابتوب والسجلات ومبلغ مالي، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 20 كانون الثاني، مداهمة عناصر دورية عسكرية مشتركة بين قوات “التحالف الدولي” و ”قسد”، منزلاً لأحد وجهاء مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي واعتقلوه في المدينة ذاتها دون معرفة التهم الموجهة إليه واقتادوه إلى أحد الأفرع الأمنية.