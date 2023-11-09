بإسناد جوي.. الفرقة 25 المدعومة روسياً تجري تدريبات ومناورات عسكرية في ريف حماة الشمالي الغربي

محافظة حماة: أجرت الفرقة 25 الموالية لروسيا، تدريبات عسكرية مشتركة بإسناد سلاح الجو الروسي، في منطقة بالقرب من جبل كفراع بريف حماة الشمالي الغربي، حيث شملت التدريبات عمليات إنزال المظلي، وضرب أهداف وهمية بالمدفعية والصواريخ، لرفع قدرات القوات على ألية الرمي والتسديد، بتزامن مع إجراء مناورات عسكرية في أجواء المنطقة.

ويشار إلى أن هذه التدريبات مستمرة في اليوم الثاني على التوالي، ضمن إطار تنسيق وعمل مشترك بين النظام والروس في مناطق سيطرتهما.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 5 تشرين الثاني الجاري، إجراء الفرقة 25 الموالية لروسيا، صباح اليوم، تدريبات عسكرية، بمشاركة وإشراف من القوات الروسية، بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، بالتوازي مع تحليق للطائرات الحربية الروسية في أجواء المنطقة.

وشملت التدريبات إنزال مظلي للجنود، والرمي على أهداف وهمية بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين قوات النظام والقوات الروسية ضمن مناطق سيطرتها في سوريا.