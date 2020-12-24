بإسناد مدفعي تركي.. الفصائل الموالية لتركيا تحاول التقدم على محور بريف عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل ومشيرفة بريف عين عيسى شمالي الرقة، تزامناً مع إسناد المدفعية التركية لتأمين تغطية نارية لعناصر الفصائل الموالية لها بالتقدم على محور قرية جهبل قرب طريق “m4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، تجدد الاشتباكات العنيفة بالمدفعية والرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قريتي جهبل والمشيرفة بريف ناحية عين عيسى قرب طريق “m4″، إضافة لقصف متقطع استهدف قرية هوشان غربي تل أبيض شمال محافظة الرقة.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 ديسمبر/كانون الأول، مقتل 7 من الفصائل الموالية لأنقرة وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية، على محور المشيرفة شمال شرق عين عيسى.