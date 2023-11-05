بإشراف روسيا.. الفرقة 25 تجري تدريبات عسكرية بمشاركة الطائرات في حلب

أجرت الفرقة 25 الموالية لروسيا، صباح اليوم، تدريبات عسكرية، بمشاركة وإشراف من القوات الروسية، بالقرب من مطار كويرس بريف حلب الشرقي، بالتوازي مع تحليق للطائرات الحربية الروسية في أجواء المنطقة.

وشملت التدريبات إنزال مظلي للجنود، والرمي على أهداف وهمية بالمدفعية والصواريخ الموجهة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين قوات النظام والقوات الروسية ضمن مناطق سيطرتها في سوريا.

وفي 26 أيلول الفائت، دوت انفجارات عنيفة في أرجاء مدينة حلب وريفها، ناجمة عن مشروع تكتيكي ومناورات عسكرية أجرتها قوات النظام بإشراف من القوات الروسية في ريف حلب الشرقي، بمشاركة مجموعات المشاة والمدرعات، وطائرات حربية ومروحية وفرق الإنزال المظلي.