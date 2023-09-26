بإشراف روسي.. قوات النظام تنفذ مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية وبمشاركة الطائرات في حلب

دوت انفجارات عنيفة في أرجاء مدينة حلب وريفها، ناجمة عن مشروع تكتيكي ومناورات عسكرية تجريها قوات النظام بإشراف من القوات الروسية في ريف حلب الشرقي، بمشاركة مجموعات المشاة والمدرعات، وطائرات حربية ومروحية وفرق الإنزال المظلي.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين قوات النظام والقوات الروسية ضمن مناطق سيطرتها في سوريا.

وفي 24 آب الفائت، أجرت قوات النظام والقوات الروسية تدريبات هندسية مشتركة في مدينة حلب، حيث جرى التدريب على زراعة الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وطريقة تفجيرها عن بعد حيث تم تفجير عدد من الألغام بعد شرح مدربين من القوات الروسية لطريقة استخدام الألغام وتفجيرها والتعامل معها.