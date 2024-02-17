بإشراف قيادات من حزب الله اللبناني.. الميليشيات التابعة لإيران تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية ضمن بادية حمص

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الميليشيات التابعة لإيران تجري تدريبات عسكرية على بعد نحو 40 كلم من مدينة تدمر ضمن بادية حمص، وبدأت التدريبات يوم أمس الجمعة بمشاركة عشرات العناصر من جنسيات سورية وغير سورية، ضمن حقل عسكري يتبع لميليشيا حزب الله اللبناني بمحيط قرية مرهطان، وتجري التدريبات باستخدام الذخيرة الحية بإشراف قيادات من الحزب، حيث تجري عمليات إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على أهداف وهمية، بالإضافة لتدريبات على عمليات الإخلاء السريع، وذلك لرفع جاهزية الميليشيات في ظل الاستهدافات المتبادلة مع إسرائيل وأميركا.

المرصد السوري كان قد أشار مساء أمس الأول، إلى وصول رتل عسكري للميليشيات الإيرانية إلى الأراضي السورية قادما من العراق من بوابة السكك غير الشرعية. ويضم الرتل 4 شاحنات تحمل معدات لوجستية وعسكرية.

ووفقاً للمعلومات فإن لشاحنات توقفت مؤقتا بمقر عسكري للحرس الثوري الإيراني عند مدخل حي التمو بمدينة الميادين لتنطلق فجر اليوم نحو مدينة حمص.