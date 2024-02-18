بإغراءات مالية.. محاولات جديدة من قبل الميليشيات التابعة لإيران لاستقطاب النساء والشباب في دير الزور

محافظة دير الزور: لاتزال الميليشيات الإيرانية تحاول استقطاب أهالي وسكان دير الزور إلى صفوفها في إطار سعيها للتغلغل في النسيج السوري، وذلك عبر طرق وأساليب عدة أبرزها باستغلال الواقع المعيشي الكارثي وشح فرص العمل والرواتب الشهرية القليلة قياساً بالأسعار المرتفعة، فتارة تقوم بحملات لتوزيع مساعدات إغاثية ومبالغ مالية وتارة بعرض رواتب شهرية متفاوتة أكبر من تلك التي قد يحصل عليها الفرد بالوظائف لدى القطاع العام والخاص.

وفي هذا السياق، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن المركز الثقافي الإيراني بدير الزور، افتتح باب الانتساب للشباب والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عاماً، للعمل ضمن الفرق الطبية التابعة للميليشيات الإيرانية براتب شهري يتراوح بين 750 ألف إلى 850 ألف ليرة سورية، بالإضافة لسلة غذائية شهرية على أن يتم فرز المقبولين في ثكنات خاصة بتلك الميليشيات في مناطق مختلفة بدير الزور.