بإيعاز روسي.. المجالس العسكرية التابعة لـ”قسد” تقصف مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن القوات الروسية أوعزت إلى قوات مجلس منبج بقصف مواقع نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي.

ووفقًا للمصادر فإن القوات التركية رفضت مطالب القوات الروسية بإيقاف قصف المواقع التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري ومجلس الباب العسكري إضافة إلى مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، الأمر الذي أدى إلى السماح للقوات العسكرية التابعة لـ”قسد” باستهداف مناطق النفوذ التركي والفصائل الموالية لها.

ورصد المرصد السوري قصفًا من قبل القوات الكردية استهدف مدينة الباب شرقي حلب، ما أدى إلى وقوع جرحى بينهم أطفال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل ساعات، قصفًا صاروخيًا متبادلًا بشكل مكثف، بين قوات مجلس “منبج العسكري” و فصائل “درع الفرات” على خط الساجور في ريف منبج الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور جات صياد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور حزوان والدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، شرقي حلب، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، كما قصفت القوات التركية مواقع للقوات الكردية في المنطقة.