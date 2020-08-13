بائع مثلجات يتعرض للضرب المبرح من قِبل عناصر يتبعون لـ”أحرار الشام” في ناحية “جنديرس” بريف عفرين

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض بائع مثلجات للضرب المبرح وبشكل وحشي، من قِبل عناصر حاجز يتبع لـ”حركة أحرار الشام” الإسلامية، في ناحية جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، حيث قاموا بالاستيلاء على كل ما بحوذته من مثلجات وأموال، ومن ثم قاموا بضربه، قبل أن يقوموا بإطلاق سراحه، فيما لم ترد معلومات عن دوافع العملية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري، قد نشر أن فصيل “فيلق الشام” الموالي لتركيا اعتقل مواطن من قرية “جقمق” التابعة لناحية راجو في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن اعتقال المواطن جاء على خلفية اتهامه ب”الردة”، وذلك بعد وفاة زوجته أواخر الشهر المنصرم، كون زوجته كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية في وقت سابق، حيث منع مسلحو الفصيل ذوي المواطنة آن ذاك من دفنها وفق أعراف وتقاليد أهل المنطقة، مما أثار غضب زوجها، ليتم اعتقاله عقب وفاة زوجته واتهامه باعتناق الديانة المسيحية، وسط ظروف مجهولة تلاحق مصير المواطن.